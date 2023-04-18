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Лига чемпионов

Сегодня, 13:40

Сегодня «Наполи» установит рекорд посещаемости

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Болельщики «Наполи».
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», на ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан», который состоится сегодня, 18 апреля на стадионе «Диего Армандо Марадона», ожидается около 55 000 зрителей.

Это станет рекордной посещаемостью для неаполитанского клуба в сезоне-2022/23. Ранее больше всего болельщиков на трибунах собрала встреча группового турнира ЛЧ с «Аяксом» в октябре прошлого года — ее посетили 52 229 человек.

При этом в городе, который готовится к победе в серии А, царит огромный ажиотаж. Цвета «Наполи» и изображения главных героев команды можно увидеть повсюду.

Матч «Наполи» — «Милан» начнется в 22.00 по московскому времени. В первой игре, которая прошла в Милане, неаполитанцы уступили со счетом 0:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

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