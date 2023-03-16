Спаллетти: «Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было непросто, но нам удалось достичь исторической цели с клубом. Поначалу «Айнтрахт» здорово атаковал нас. У нас не клеилась командная игра, потому что они здорово применяли высокий прессинг. Во втором тайме мы уже действовали как хорошо слаженный механизм», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

В первом матче также выиграла итальянская команда (2:0), поэтому она вышла в четвертьфинал. Следующий соперник «Наполи» определится по итогам жеребьевки 17 марта.