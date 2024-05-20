Тчуамени из-за травмы не сыграет в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени из-за повреждения пропустит финал Лиги чемпионов, сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

Ранее в клубе сообщили, что у 24-летнего француза была диагностирована стрессовая травма левой стопы. По информации источника, хавбек не успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов.

Тчуамени в текущем сезоне сыграл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.