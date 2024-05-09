Мюллер — о судействе: «В Мадриде такое случается очень часто»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер после поражения от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов высказался о судействе. В концовке встречи главный арбитр встречи Шимон Марчиняк дал свисток после того, как линейный арбитр сигнализировал об офсайде.

«Это очень странно. Судья даже не посмотрел на ВАР. В Мадриде такое случается очень часто. Такое уже было с дублем Криштиану несколько лет назад. Но не следует на это сваливать наше поражение», — цитирует RMC Sport Мюллера.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».