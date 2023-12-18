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Лига чемпионов

Сегодня, 15:26

Вице-президент «Интера» Дзанетти прокомментировали предстоящие матчи с «Атлетико» в 1/8 Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти подвел итоги результатов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперником итальянцев стал «Атлетико». Функционер также отметил лидерские качества форварда миланского клуба Лаутаро Мартинеса.

«Атлетико» — сложная команда. Я хорошо знаю Симеоне, который является моим другом: Чоло хорошо готовит матчи, это будут два больших сбалансированных противостояния между двумя великими командами. Надеюсь, «Интер» будет в такой же форме, как и сейчас», — цитирует Дзанетти журналист Николо Скира.

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Хавьер Дзанетти
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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