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Лига чемпионов

Сегодня, 17:23

Клопп: «Есть шанс, что Нуньес сможет сыграть против «Реала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Югрен Клопп допустил, что нападающий команды Дарвин Нуньес, который получил повреждение, сможет сыграть против «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не думаю, что нужно вспоминать о парижском финале, чтобы предстоящая игра стала особенной. Мы проиграли в том финале, но в спорте хорошо то, что теперь у нас есть возможность исправиться. Нуньес? Есть шанс, что он сыграет. Посмотрим, как он будет справляться с болью, тогда и примем решение», — заявил Клопп на пресс-конференции.

В текущем сезоне 23-летний уругваец сыграл за английскую команду 28 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, в Ливерпуле, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Мадриде.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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