Тренер «Айнтрахта» Гласнер: «Наша цель в матче с «Наполи» — одержать победу. Мы знаем, что они очень сильны»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от первого матча против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наполи» играет в практически антиитальянский футбол! Вот почему они доминируют в турнирной таблице: они агрессивны, они высоко прессингуют и контратакуют, что не часто увидишь в Италии. Они играют не так, как итальянские команды, у нас не будет преимущества в интенсивности. Нас ожидает отличная игра, мы знаем, что «Наполи» очень силен, но мы тоже в хорошей форме. Атмосфера на стадионе будет исключительной, поскольку играют две команды, которые находятся в хорошей конкурентной форме. Конечно, наша цель — одержать победу», — приводит слова Гласнера Siamo Napoli.

Первый матч между командами состоится 21 февраля во Франкфурте, начало — 23.00 мск. Ответная встреча пройдет 15 марта в Неаполе.