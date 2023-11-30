Замбо-Ангисса: «Наполи» поплатился за ошибки в матче с «Реалом»

Полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Нельзя допускать ошибки, противодействуя таким командам. Мы поплатились за это. Нам нужно продолжать так же совместно работать, так как играли мы хорошо. Мы отдали все силы, так что вполне довольны этим. Таков футбол: нужно использовать моменты, когда они появляются, и забивать», — цитирует пресс-служба УЕФА Замбо-Ангисса.

«Реал» с 15 очками продолжает лидировать в группе С, гарантировав уже ранее себе выход в плей-офф. «Наполи» идет на второй строчке с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.