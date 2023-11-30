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Лига чемпионов

Сегодня, 06:44

Анчелотти считает, что атмосфера в раздевалке стала ключом к победе «Реала» над «Наполи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу испанской команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (4:2).

«Я думаю, что ключом к успеху является атмосфера, которая царит в раздевалке, где игроки очень сосредоточены и очень профессиональны», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

Он также отметил что это была открытая игра со стороны обеих команд, в которой не было сдерживания. По его словам, команда смогла найти свежие силы в момент усталости.

«Реал» набрал 15 очков и лидирует в группе С, гарантировав выход в плей-офф. «Наполи» идет вторым с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.

Игроки &laquo;Реала&raquo; радуются победе над &laquo;Наполи&raquo;. «Реал» обескровлен, но в Мадриде есть не только Беллингем. Нико Пас украл ничью у «Наполи»
Карло Анчелотти
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
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