Анчелотти считает, что атмосфера в раздевалке стала ключом к победе «Реала» над «Наполи»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу испанской команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (4:2).

«Я думаю, что ключом к успеху является атмосфера, которая царит в раздевалке, где игроки очень сосредоточены и очень профессиональны», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

Он также отметил что это была открытая игра со стороны обеих команд, в которой не было сдерживания. По его словам, команда смогла найти свежие силы в момент усталости.

«Реал» набрал 15 очков и лидирует в группе С, гарантировав выход в плей-офф. «Наполи» идет вторым с 7 очками, опережая «Брагу» на 3 очка.