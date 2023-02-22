Хвича не забил пенальти, но гениальным пасом почти гарантировал «Наполи» четвертьфинал Лиги чемпионов

Грузинский легионер упустил несколько верных моментов, но внес вклад в победу неаполитанцев над «Айнтрахтом» — 2:0.

На фоне очередной главы эпического противостояния «Ливерпуля» и «Реала» афиша матча во Франкфурте, конечно, смотрелась скромнее. С другой стороны, все же постоянно жалуются на превращение Лиги чемпионов в клуб для избранных. Ну так вот, пожалуйста, — свежие веяния! И уж точно не проходной матч двух по-настоящему ярких команд. Одна с колоссальным запасом лидирует в серии А. Вторая — действующий победитель Лиги Европы, красиво убравший по пути к трофею мечтавшую о нем «Барселону».

С яркими личностями тоже все в полном порядке. Тем более при желании игру можно было преподнести как противостояние двух самых ярких дебютантов, входящих в «большую пятерки» европейских лиг. Француз Коло Муани еще каких-то полгода назад был всего лишь перспективным игроком, проведшим относительно яркий сезон в «Нанте» и перешедшим к рачительным «орлам» свободным агентом. Теперь же это финалист ЧМ-2022, не забивший на последней минуте тот самый гол в ворота Эмилиано Мартинеса.

Рандаль Коло Муани и Ким Мин Джэ. Фото AFP

И человек, переписавший книгу рекордов для новичков бундеслиги, уже сейчас имеющий двузначные показатели как по голам, так и по результативным передачам. В «Айнтрахте» в последние годы хватало крутых снайперов вроде Аллера, Йовича и Андре Силвы, но таких универсалов не было. Как, кстати, и в «Наполи». Зато теперь есть Кварацхелия, который и забивает, и отдает, и очаровывает эффектными финтами, влюбив в себя требовательный и горячий Неаполь.

Параллели с Марадоной, конечно, перебор, только они объяснимы для города, который не видел скудетто и побед в еврокубках со времен великого аргентинца. Да и сам дон Диего, будь он жив, радовался бы за Хвичу столь же искренне, как это было с отбиравшими у него клубные рекорды Хамшиком и Мертенсом. И, наверное, обязательно трогательно пообщался бы с грузинским вингером — как в свое время с Инсинье, который играл на том же левом фланге атаки.

Игра же с такими вводными смотрелась интересно. Высочайший темп, взаимный прессинг и контрпрессинг, интенсивность, о которой говорил накануне главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер. Он, кстати, явно скромничал, говоря, что у немцев не будет преимущество в интенсивности. Но такие заявления — тоже элемент стратегии, и Лучано Спаллетти заочное соревнование в преуменьшении собственных возможностей выиграл. Заявил, что у немцев больше опыта игр на вылет, а в еврокубках из-за их высокого уровня нереально постоянно играть на половине поля соперника.

Так последнее и не нужно. «Наполи» во Франкфурте в первом тайме все делал по уму. Порой не без удачи, как в эпизоде с ударом Коло Муани мимо дальнего угла. Где-то — за счет терпения и пахоты в обороне. А когда требовалось, и в позиционное нападение переходил, и на встречных выпадах хозяев ловил. Единственное, на табло долго горели нули, а в личной дуэли Трапп обыгрывал Кварацхелию со счетом 2:0: сначала вытащил коварный удар с отскоком от земли из-под перекладины, а потом и вовсе парировал пенальти. После трех матчей с забитыми мячами — очень обидно.

Но важно другое. Хвича для «Наполи» важнейший и системообразующий игрок, однако, если у него что-то не получается, в команде достаточно исполнителей, заслуживающих схожих эпитетов. Тот же пенальти — заслуга попавшего в штангу Лосано и доработавшего эпизод Осимхена. Они то и соорудили гол, когда нигерийский снайпер внес мяч в ворота с идеального паса мексиканца. И немцам еще повезло, что после глупейшей потери еще одна такая же комбинация не принесла гостям результат из-за подтвержденного техникой офсайда.

Еще раз хозяев — уже во втором тайме — простил Хвича. В этот раз Трапп остановил его выход один на один. Однако эта локальная неудача — мелочь в сравнении с излишним рвением Коло Муани, который у чужой штрафной попал шипами в ногу Замбо Ангисса и на треть матча оставил «Айнтрахт» в меньшинстве. Да еще и сам травму при этом получил. Зато час Кварацхелии все равно пробил. Его пас пяткой под удар удвоившему счет Ди Лоренцо — произведение искусства.

Не вещь в себе, а важнейшее с точки зрения результата и двухматчевого противостояния действие. С таким запасом в Неаполе итальянской команде нужно просто держать свой уровень. На данный момент одной ногой «Наполи» уже в четвертьфинале.