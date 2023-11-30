Ошибки Онаны хоронят «МЮ», «Арсенал» мощно ворвался в плей-офф, экс-игрок «Локо» трижды забил «Интеру»

Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Зиеш — кошмар тен Хага

Группа А

В первом круге на «Олд Траффорд» хозяева дважды вели в счете, но ухитрились проиграть (2:3). Так что в «матче жизни» в Стамбуле от «красных дьяволов» требовался более серьезный задел, и они вроде бы создали его уже к 18-й минуте. Сначала Гарначо после комбинации с участием Хейлунна и Бруну Фернандеша запустил мяч в ближний верхний угол. Потом уже португальский капитан «МЮ» нанес роскошный удар с дальней дистанции. Однако даже перевес в два мяча не виделся абсолютной гарантией.

Так, при счете 1:0 невероятное спасение совершил Онана, только в дальнейшем на голкипера нашло затмение. Или его виновником стала магия исполнявшего штрафные Зиеша. До перерыва испортивший жизнь своему бывшему тренеру Эрику тен Хагу марокканец наказал вратаря за то, что тот начал гадать и сделал шаг за «стенку». Во второй половине — вскоре после классного паса Ван-Биссаки на восстановившего статус-кво Мактоминая — Онана после крученой подачи Зиеша фактически сам закинул мяч в ворота.

И если в следующей — уже игровой ситуации — вратарь оказался на высоте, при очередном заходе на цель равновесие все же восстановил Актюркоглу. Удар у него получился отменным, став логичным завершением классной передачи Зиеша к линии штрафной. По драматизму эта встреча с запасом превзошла манчестерскую игру, а при должной реализации на табло вполне могли гореть цифры вроде 5:5.

И ведь не скажешь, что это была анархия в обороне. Скорее — торжество атаки. А 90-я минута — это маленький уругвайский сериал с элементами драмы и трагедии. Лукас Торрейра, в падении вынося мяч из площади ворот, подарил его молодому соотечественнику Пельистри, а тот дрогнул в дуэли с многоопытным Муслерой.

«МЮ» остался на последнем месте и может выйти из группы только при одном раскладе. Во-первых, в последнем туре нужно победить не проигрывающую на этой стадии уже шесть лет «Баварию». Во-вторых, «Копенгаген» и «Галатасарай» должны завершить свой матч вничью. Ну а в этот раз «Бавария» оказалась слишком добродушной. Хотя могла и выиграть, когда в компенсированное время мяч в штрафной попал в руку игроку «Копенгагена», однако Стефани Фраппар отменила пенальти.

Группа А

И В Н П М О 1. Бавария 5 4 1 0 11-6 13 2. Копенгаген 5 1 2 2 7-8 5 3. Галатасарай 5 1 2 2 10-12 5 4. Манчестер Юнайтед 5 1 1 3 12-14 4

12 декабря. Манчестер Юнайтед — Бавария, Копенгаген — Галатасарай.

Исторический и бесполезный гол Рамоса

Группа В

Серхио Рамос спустя 18 лет забил свой первый гол после возвращения в «Севилью». Его удар еще и вошел в историю как 10-тысячный мяч в основной части Лиги чемпионов. В принципе, это все хорошее, что можно сказать об игре андалусийцев, которые в начале второго тайма удвоили преимущество и, казалось, гарантировали себе победу. А дальше начался кошмар, что в принципе отражает ситуацию в погрузившемся в пучину очередного кризиса клубе.

В прошлом сезоне «Севилья» успела уволить Хулена Лопетеги и Хорхе Сампаоли. В этом — отправила в отставку выигравшего Лигу Европы Хосе Луиса Мендилибара. Не факт, что надолго задержится на тренерском посту сменивший его Диего Алонсо. В свое время поигравший в Испании 48-летний уругваец прежде не тренировал в Старом Свете, и пока он не напоминает антикризисного менеджера. Начав с ничьей против «Реала», Алонсо выиграл только кубковый матч у клуба шестого дивизиона.

Поражение от ПСВ — второе подряд. И точно — самое болезненное. Два удаления, упущенное преимущество после гола в свои ворота и решающий мяч в компенсированное время. Хуже не придумаешь. Выйти из группы уже не удастся, а чтобы оказаться в плей-офф второго по статусу еврокубка, нужно обыгрывать на выезде «Ланс». Спасибо беспощадному к французам «Арсеналу». А ПСВ, который выжал максимум из красной карточки Окампоса, нужно похвалить. Прежде в ЛЧ он 32 раза уступал по ходу матчей со счетом 0:2 и неизменно проигрывал, а тут Петер Бос совершил чудо, угадав с забившими по голу джокерами — Сайбари и Пепе.

Самое бессмысленное в таких матчах — останавливаться не деталях разгрома одной команды другой. Самое простое — сказать, что «Арсенал» делал, что хотел и забивал на любой вкус. 5:0 к перерыву — это рекорд английских команд в ЛЧ. А пяти разных авторов голов за первые 45 минут не было за всю историю главного еврокубка. Среди отличившихся — Сака, который параллельно стал вторым после леверкузенца Вирца игроком в лигах топ-5 с десятью результативными передачами в текущем сезоне. Красивым получилось и решение дать исполнить пенальти Жоржиньо, который в этот раз забил, отказавшись от фирменного прыжка. Все-таки с командной атмосферой у «канониров» все в порядке.

Группа В

И В Н П М О 1. Арсенал 5 4 0 1 15-3 12 2. ПСВ 5 2 2 1 7-9 8 3. Ланс 5 1 2 2 4-10 5 4. Севилья 5 0 2 3 6-10 2

12 декабря. Ланс — Севилья, ПСВ — Арсенал.

Преображение «Интера» и дама на скамейке

Группа D

Симоне Индзаги обозначил приоритет серии А, ведь после стратегически важной ничьей с «Ювентусом» (1:1) нерадзурри ждет поездка в Неаполь. Соответственно в Лиссабоне вышел номинально второй состав, но даже это не оправдывает «Интер». Команда, которая в июне играла в финале, не имеет права превращаться в мальчиков для битья. А в такой статус лидера итальянского чемпионата перевел оформивший хет-трик к 34-й минуте экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу. В прошлом сезоне он была самым результативным игроком «Бенфики» в ЛЧ, но прежде никогда не забивал в еврокубках больше гола игру.

Судя по всему, Индзаги это настолько не понравилось, что на второй тайм на поле «Да Луж» у гостей словно вышла другая команда. И это касалось не только перестановок в составе. Сначала гостям помог ВАР, без которого не засчитали бы первый с 2010 года гол Арнаутовича в чемпионской лиге. Потом красиво с лета забил Фраттези, и жизнь заиграла новыми красками. Для «Бенфики» они стали черными, так как Отаменди зацепил в штрафной Тюрама, и Алексис Санчес сравнял счет, реализовав свой первый лигочемпионский пенальти.

Группа D

И В Н П М О 1. Реал Сосьедад 5 3 2 0 7-2 11 2. Интер 5 3 2 0 8-5 11 3. Зальцбург 5 1 1 3 3-5 4 4. Бенфика 5 0 1 4 4-10 1

12 декабря. Зальцбург — Бенфика, Интер — Реал Сосьедад.

Группа С

«Унион» все-таки уволил творца берлинского чуда Урса Фишера, который ранее сам подавал в отставку. Но веры со стороны руководства оказалось недостаточно, и кризис только углублялся. «Унион» начал сезон с трех побед, после чего — с 28 августа — словно отрезало. Двенадцать поражений подряд, пятнадцать матчей без побед — это катастрофа. Не прервалась черная полоса и после назначения хорвата Ненада Белицы. Под началом 52-летнего специалиста, которого в октябре отправил в отставку «Трабзонспор», берлинская команда, имела реальный шанс на победу и даже вела в счете, но играя почти час в большинстве, упустила рывок сравнявшего счет Джало. Утешиться остается тем, что «Унион» вошел в историю ЛЧ как первая команда, в тренерский штаб которой входит женщина — Мария-Луиза Эта.

Группа C

И В Н П М О 1. Реал 5 5 0 0 13-5 15 2. Наполи 5 2 1 2 8-9 7 3. Брага 5 1 1 3 6-10 4 4. Унион 5 0 2 3 4-7 2

12 декабря. Наполи — Брага, Унион — Реал.

Статистика дня

1-м футболистом, забившим в стартовых четырех матчах ЛЧ за «Реал», стал Джуд Беллингем. Англичанин с учетом всех турниров отличился за мадридцев 15 раз, превзойдя результативность всего прошлого сезона в Дортмунде.

3-м за двадцать сезонов футболистом с двумя голами со штрафных в матче ЛЧ стал полузащитник «Галатасарая» Хаким Зиеш. Прежде это удавалось Криштиану Роналду и Неймару.

5 мячей забил в главном еврокубке нападающий «Наполи» Джованни Симеоне. На один меньше, чем его знаменитый отец Диего.

33 пропущенных мяча в первых двадцати матчах сезона — худший результат «МЮ» с 1962 года. Кроме того, «красные дьяволы» стали первой английской командой, чьи ворота в пяти турах группового раунда ЛЧ поразили 14 раз. Прежде худшим показателем были 11 голов.

347 матчей провел за «Брагу» нападающий сборной Португалии Рикарду Орта. Это второй результат в истории клуба.