Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:10

Россия — 29-я в рейтинге УЕФА: между Словакией и Азербайджаном. Но есть и хорошие новости

Гоша Чернов
Корреспондент
Марио Фернандес и его «Зенит», как и другие российские команды, не имеет возможности приносит рейтинговые очки УЕФА в копилку страны.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
К концу сезона мы должны немного подняться.

Раньше «СЭ» после каждой игровой еврокубковой недели публиковал материал об изменениях в таблице коэффициентов УЕФА. Болельщикам тоже было интересно следить за нашими передвижениями в рейтинге лиг. Но в последнее время все мы заглядываем туда все реже. Причина проста: в феврале 2022 года Европейский футбольный союз отстранил российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Бан в силе до сих пор.

Но УЕФА не стал совсем лишать Россию рейтинговых очков, а постановил начислять нам 4,333 балла по итогам сезона. Это самый низкий коэффициент, набранный нашими клубами в каждом из пяти предшествующих отстранению сезонов. Почему именно пяти? Потому что рейтинг составляется на основе именно такого временного отрезка.

При таких вводных было ясно, что падения в таблице коэффициентов не избежать. Так и случилось. По итогам сезона-2021/22 Россия находилась на десятом месте, а прошлый завершила на 18-й позиции. Сейчас мы располагаемся в конце третьего десятка — в компании со Словакией, Словенией, Азербайджаном и Болгарией.

Безусловно, 29-е место не соответствует силе нашей лиги, так что ориентироваться на этот рейтинг не стоит. Но зафиксируем, что обычно эта позиция позволяла стране делегировать в отборочные турниры еврокубков четыре команды — одну в Лигу чемпионов и три в Лигу конференций. В сезоне-2024/25 будет не так. Не три в Лигу конференций, а — две. А обладатель Кубка — в Лигу Европы.

Впрочем, есть и хорошие новости: столь резкого падения в ближайшее время не ожидается. Более того, по итогам сезона Россия вполне может подняться в рейтинге, потому что в мае УЕФА должен начислить нам те самые 4,333 балла. Сомневаться в этом не приходится.

Во-первых, Европейский футбольный союз сделал то же самое в прошлом сезоне. Во-вторых, на самом сайте организации написано: «Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, все российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейших распоряжений и в сезоне-2023/24 не выступают в клубных турнирах УЕФА. По итогам этого сезона Россия получит наименьший коэффициент из набранных ей за последние пять лет. То есть 4,333 балла в мужском клубном рейтинге и 1,750 балла в женском клубном рейтинге».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если бы эти очки были указаны уже сейчас, то Россия находилась бы на 22-м месте, между Хорватией и Кипром.

Из рейтинга клубов нас тоже никто не выкидывал, но там УЕФА не следует принципу начисления минимального коэффициента, поэтому все российские команды за прошлый и текущий сезон получили по прочерку. Лучшим клубом РПЛ остается «Зенит» — 78-е место, далее идут «Локомотив» (102-е), «Спартак» (107-е) и «Краснодар» (109-е). ЦСКА — 204-й, а в четвертой сотне расположились «Сочи», «Рубин», «Ростов», «Динамо» и «Арсенал», участвовавшие в отборочных турнирах еврокубков в последние годы.

Футбол
УЕФА
13
26
Читайте также
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Англия потеряла два клуба, испанцы отправили в 1/8 финала четвертых