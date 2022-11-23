Агент Роналду в ближайшее время проведет переговоры с «Челси»

Жорже Мендеш, агент бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в ближайшее время проведет переговоры с «Челси», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Руководство «синих» заинтересовано в бесплатном подписании 37-летнего португальца.

При этом главный тренер лондонского клуба Грэм Поттер скептически относится к этой идее.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных.