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Сегодня, 14:35

Де Брейне может пропустить старт следующего сезона из-за травмы в финале Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рискует не сыграть в начале следующего сезона из-за повреждения, которое он получил в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0), утверждает Evening Standard.

По информации источника, 31-летнему полузащитнику диагностировали разрыв подколенного сухожилия. Де Брейне из-за травмы был заменен в первом тайме финала Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне бельгиец провел 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 31 результативную передачу.

Кевин де Брейне
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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