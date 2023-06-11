Де Брейне может пропустить старт следующего сезона из-за травмы в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рискует не сыграть в начале следующего сезона из-за повреждения, которое он получил в финале Лиги чемпионов против «Интера» (1:0), утверждает Evening Standard.

По информации источника, 31-летнему полузащитнику диагностировали разрыв подколенного сухожилия. Де Брейне из-за травмы был заменен в первом тайме финала Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне бельгиец провел 49 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 31 результативную передачу.