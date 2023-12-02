«Ливерпуль» отказался от трансфера Мбаппе

«Ливерпуль» отказался от участия в гонке за приобретение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, на данный момент трансфер 24-летнего француза летом 2024 года не является приоритетным для клуба. «Реал» по-прежнему остается главным кандидатом на Мбаппе в следующем году или через год.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за парижан во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.