Наставник «Астон Виллы» Эмери хочет выгнать Мартинеса из-за его поведения после ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может покинуть «Астон Виллу», сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери был раздражен поведение вратаря после финального матча чемпионата мира — 2022 С национальной командой Франции. Испанский специалист хочет убрать Мартинеса из команды. Основным кандидатом на замену вратарю является марокканский голкипер «Севильи» Яссин Буну.

Мартинес получил награду лучшему голкиперу турнира «Золотая перчатка». После того как футболист забрал трофей, он приставил его к паху и потряс им. Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.