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Сегодня, 10:53

Переход Неймара в «Ньюкасл» усложняется из-за требований футболиста по зарплате

Виталий Косик
Корреспондент
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Переход нападающего «ПСЖ» Неймара в «Ньюкасл» усложняется из-за запросов бразильца по заработной плате, сообщает Relevo.

По информации источника, «сороки» планируют усилиться форвардом в летнее трансферное окно для успешного выступления в Лиге чемпионов.

Сообщается, что английский клуб уже связался с окружением Неймара, чтобы обсудить возможный трансфер.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.

В данный момент он восстанавливается после травмы голеностопа.

Неймар Сантос
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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