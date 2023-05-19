Переход Неймара в «Ньюкасл» усложняется из-за требований футболиста по зарплате

Переход нападающего «ПСЖ» Неймара в «Ньюкасл» усложняется из-за запросов бразильца по заработной плате, сообщает Relevo.

По информации источника, «сороки» планируют усилиться форвардом в летнее трансферное окно для успешного выступления в Лиге чемпионов.

Сообщается, что английский клуб уже связался с окружением Неймара, чтобы обсудить возможный трансфер.

Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах.

В данный момент он восстанавливается после травмы голеностопа.