Рой Кин недоволен игрой Англии с США на ЧМ-2022

Известный футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин недоволен игрой Англии против США во втором круге ЧМ-2022. Команды закончили со счетом 0:0

«Эти игроки проявили себя в прошлой встрече, однако в этот раз в их игре не было идеи, они не выглядели уместно. Ужасное выступление», — цитирует хавбека ITV.com.

В последнем туре Англия сыграла вничью с Уэльсом. На данный момент англичане идут на первом месте в группе В.