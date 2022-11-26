Рой Кин недоволен игрой Англии с США на ЧМ-2022

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Известный футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин недоволен игрой Англии против США во втором круге ЧМ-2022. Команды закончили со счетом 0:0
«Эти игроки проявили себя в прошлой встрече, однако в этот раз в их игре не было идеи, они не выглядели уместно. Ужасное выступление», — цитирует хавбека ITV.com.
В последнем туре Англия сыграла вничью с Уэльсом. На данный момент англичане идут на первом месте в группе В.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования