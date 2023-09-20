«МЮ» выдает худший старт сезона в истории АПЛ. 8 причин, почему у команды тен Хага ничего не клеится

Где-то в Мюнхене потирают руки.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» возвращается в Лигу чемпионов после года отсутствия в турнире. «Красные дьяволы» начинают кампанию матчем против «Баварии» в Мюнхене. Определенно, это главная вывеска первого тура, но атмосфера вокруг команды настолько токсична, что многие фанаты предпочли бы сдать билеты в Германию, остаться дома и заняться чем-то более приятным и медитативным — вроде садоводства или вышивания крестиком.

Opta дает всего 18% вероятности на победу манкунианцев. Показатель слабого старта сезона — статистика лучших бомбардиров. В составе «Юнайтед» сразу шестеро делят это почетное звание — Маркус Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Рафаэль Варан, Каземиро, Кристиан Эриксен и Ханнибал Межбри забили по мячу. Один Эрлинг Холанн уже наколотил больше, чем весь «Манчестер Юнайтед» — 7 голов.

В чем причина таких неудач? Можно выделить 8 пунктов.

Вынужденная смена формации

В последнем туре английской премьер-лиги «МЮ» без шансов уступил дома «Брайтону» со счетом 1:3 и оформил худший старт с сезона-1989/90, то есть за всю эпоху АПЛ. Причем команде тен Хага повезло не пропустить больше. Голландский коуч впервые покидал «Олд Траффорд» под свист трибун — после уверенного прогресса в прошлом сезоне команду называли чуть ли не главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство, но теперь ожидания придется пересмотреть.

Множество проблем за пределами поля заставили тренера отказаться от любимых схем 4-2-3-1 и 4-3-3. Против «Брайтона» команда вышла в формации 4-4-2 с ромбом в центре поля: Бруну Фернандеш играл под форвардами, а Каземиро оказался в роли единственного опорника. Кристиан Эриксен и Скотт Мактоминей действовали слева и справа при поддержке крайних защитников Серхио Регилона и Диогу Далота. Маркус Рэшфорд и Расмус Хейлунн вышли в атаку в паре.

Расстановка работала всего около 15 минут: тен Хаг поручил Хейлунну, Рэшфорду и Фернандешу идти в высокий прессинг, чтобы препятствовать короткому розыгрышу мяча от вратаря. Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби быстро смекнул, что к чему, и минимальным изменением спустил в трубу игровой план оппонента. Центральные защитники «чаек» при позиционной игре располагались шире и очень спокойно передавали мяч друг другу через вратаря.

Фото Reuters

Слабая реализация

За пять матчей в чемпионате «Юнайтед» наиграл на девять ожидаемых голов, при этом забил всего шесть. Один только Бруну Фернандеш по статистике создал для партнеров 16 big chances (явных голевых моментов) — это второй показатель в дивизионе. В матче против «Брайтона» атакующий потенциал хозяев сводился к забросам на Рэшфорда в расчете на быстрый выпад англичанина.

Маркус несколько раз угрожал воротам, в одиночку протаскивая мяч к створу оппонента. В первом тайме он пробил в крестовину и даже отдал голевой пас на партнера по нападению, но повторы показали, что в момент передачи мяч находился за пределами поля. Рэш вынужденно играл ближе к центру, а не на родной широкой фланговой позиции, что тоже создавало для «Юнайтед» проблемы.

Кошмарный старт Каземиро

Маркус прессинговал невпопад, регулярно оголяя зоны на левом фланге, чем с удовольствием пользовались оппоненты. Именно слева пришел первый гол — крайний защитник Серхио Регилон вынужденно вышел встречать оппонента выше по полю и оставил пустое пространство за спиной, откуда и пришел голевой пас на Уэлбека.

Обычно в такой ситуации помощь приходит от опорного полузащитника, но в случае с Каземиро образца нынешнего сезона на подстраховку лучше не рассчитывать. 31-летний бразилец не тянет прямые оборонительные обязанности, проваливается в прессинге и контрпрессинге. Экс-полузащитник «Реала» выглядит бледной тенью игрока, ставшего ключевым звеном в системе тен Хага год назад.

«Брайтон» сделал 659 передач на «Олд Траффорд». У них больше ударов, больше владения — для гостей это была просто прогулка в парке. Я смотрел матч, и не было ни одного момента, когда «Брайтон» не мог выйти из обороны через пас — так легко им было преодолевать прессинг и создавать моменты. Каземиро! Он бегает так, словно ему 45 лет. Тренеру пришлось заменить его на 65-й минуте, настолько он был плох", — суммировал бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор.

Джеймс Мэддисон против Каземиро. Фото AFP

Игра от обороны

Слабая форма Каземиро влияет не только на оборонительные качества команды, но и на созидательные. Тен Хаг отпустил Давида Де Хеа и пригласил Андре Онана не потому, что испанец был плох на ленточке (хотя вылет из Лиги Европы в прошлом сезоне — отчасти его вина). Дело в том, что камерунский новичок несравнимо круче распоряжается мячом ногами.

В финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» ожидалось, что «горожане» раскатают оппонента за счет розыгрыша через Эдерсона и подключений голкипера к позиционной игре. На деле же сюрприз преподнеси именно нерадзурри: Онана дерзко выходил на 20-30 метров из ворот, отыгрывался с опорником или забрасывал мяч на фланги.

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Каземиро не привык ожидать от вратаря передач в ноги, а текущие проблемы с формой не добавляют ему уверенности в этом компоненте. С розыгрышем в обороне у «Юнайтед» тоже серьезные трудности: Лисандро Мартинес вынужденно играет с Виктором Линделефом в отсутствие Рафаэля Варана, слева против «Брайтона» вышел Регилон, для которого матч стал дебютным. Для вратаря и оборонительной четверки очень важно наигрывать определенное сочетание, с чем у «МЮ» пока все плохо.

Кадровые проблемы

А плохо все из-за кадрового кризиса. В данный момент тен Хаг не может рассчитывать на Аарона Ван-Биссаку, Тома Хитона, Рафаэля Варана, Люка Шоу, Тайрелла Маласию, Софьяна Амрабата, Мэйсона Маунта, Кобби Майну, Амада Диалло, Джейдона Санчо и Антони. Двое последних здоровы, но по различным нефутбольным причинам не могут играть за «МЮ».

Игроки из списка выше без проблем составили бы полноценную команду, так что главный тренер «Манчестер Юнайтед» может вполне справедливо списать часть ответственности за провальное начало сезона на банальную неудачу. Учитывая старт в еврокубках и необходимость проводить по два матча в неделю, ситуация для манкунианцев может только усугубиться.

Мэйсон Маунт. Фото Reuters

Летние трансферы пока не помогают

Как уже отмечено выше, самое революционное приобретение — покупка Онана — пока не оправдывает себя из-за системных проблем. На невозможность задействовать лучшие качества камерунца накладываются и неудачи остальных летних новичков. Подписанный на ленточке трансферного окна Софьян Амрабат пока не может помочь команде — на медобследовании у него обнаружили проблемы со спиной, но не отказались от сделки.

Главным трансфером в центр поля должен был стать Мэйсон Маунт, но воспитанник «Челси» тоже травмировался, а в стартовых матчах АПЛ совсем не впечатлил. Креативный хавбек вынужденно играл ниже, чем привык делать это в Лондоне, и не имел возможности толком проявить себя. Хейлунн тоже начал сезон в лазарете — датчанин получил немного игрового времени на «Эмирейтс», а против «Брайтона» впервые вышел с первых минут.

Изнурительная предсезонка

Бледной тенью себя самого выглядит не только Каземиро. Многие футболисты «красных дьяволов» как будто вообще не отдыхали. В прошлом сезоне клуб провел 62 матча, и к июню некоторые игроки с трудом передвигали ноги по полю. После непродолжительного отпуска спортсмены собрались на предсезонку и отправились в далекое путешествие.

За 25 дней клуб провел восемь товарищеских матчей. Основная часть подготовки проходила в США, где «Юнайтед» несколько раз пересек страну из конца в конец, посетив четыре разных штата. Клуб налетал в общей сложности более 10,5 тысяч километров над одной только Америкой. Такие ивенты имеют важное коммерческое значение, но предсезонная кампания — это способ подвести коллектив к старту чемпионата в оптимальной форме.

«Все прошло хорошо, но было много игр и слишком много перелетов. Мы ожидали, что предсезонка будет тяжелой, но, возможно, перемещений было сверх нормы. Для нас привычно играть в разных местах, мы адаптировались, но все будут рады наконец вернуться домой», — сказал Кристиан Эриксен после поражения от дортмундской «Боруссии» в Лас-Вегасе.

Джейдон Санчо. Фото Global Look Press

Атмосфера вокруг команды

Как это часто бывает именно с «Манчестер Юнайтед», события за пределами поля иногда затмевают происходящее на нем. Клуб суммарно потратил 180 миллионов евро на приглашение двух вингеров — Антони из «Аякса» и Джейдона Санчо из «Боруссии». Оба игрока недоступны для селекции, хотя и не числятся в списке травмированных.

С бразильцем повторился примерный сценарий, по которому клуб совсем недавно прошел с Мэйсоном Гринвудом. Англичанина обвинила в домашнем насилии его девушка, и воспитанник по итогам долгой судебной тяжбы и внутреннего расследования был отправлен в «Хетафе». На Антони пожаловались сразу несколько бывших подружек, и «МЮ» поступил очень дипломатично: не отстранил футболиста, а отправил в отпуск до разрешения ситуации.

С Санчо другая история. Англичанин и в прошлом сезоне получал мало игрового времени, а в нынешнем провел на поле всего 76 минут, не отметившись результативными действиями. На матч с «Арсеналом» воспитанник «Сити» оказался вне заявки — тен Хаг объяснил это слабой работой англичанина на тренировках, на что футболист ответил гневным постом в соцсетях. Как итог — отстранение от первой команды и вероятный трансфер на выход грядущей зимой.

Вся эта вакханалия происходит на фоне непрекращающейся саги с продажей клуба семейством Глейзеров, которая тянется уже который сезон. Бывшие футболисты манкунианцев открыто призывают владельцев избавить от себя фанатов, а легенда «красных дьяволов» и телеведущий Гари Невилл после провала в игре с «Брайтоном» обвинил в кошмарном результате именно функционеров.

«О да, Глейзеры еще как несут ответственность. Так это работает — ты владеешь бизнесом и несешь ответственность как за все хорошее, так и за все плохое! Они унаследовали успешный во всех сферах клуб, а в последние 10 лет мы видим одну лишь посредственность на поле и вне его. Они культивировали культуру жадности, недисциплинированности, нерешительности и неопределенности. Им стоит продать клуб поскорее и позволить новым владельцам исправить положение дел хотя бы вне поля, изменить тон и культуру», — сказал экс-защитник «МЮ» после встречи с «Брайтоном».

Тен Хаг заметно прокачал «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, и вряд ли его позициям в клубе что-то серьезно угрожает после всего нескольких неудачных матчей, но в команде статуса «МЮ» требования к краткосрочному успеху очень высоки. В Мюнхене об этом знают не хуже, чем в Манчестере, и вряд ли со снисхождением отнесутся к разваливающемуся на ходу сопернику.

Андрей Рабинович