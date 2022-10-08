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Сегодня, 13:00

Жеребьевка отбора Евро-2024: дата и время начала, где смотреть прямую трансляцию

Иван Торопцев
Корреспондент
Трофей чемпионата Европы — Кубок Анри Делоне.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 9 октября состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

Церемония пройдет в Фестивальном зале в Франкфурте и начнется в 13.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

В жеребьевке примут участие 53 сборных. Германия на правах хозяина турнира автоматически получила право выступить на турнире. Сборная России не сможет участвовать в отборе из-за отстранения УЕФА.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, турнир примут 10 городов Германии. В финальной части чемпионата примут участие 24 страны.

Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Сборная Германии не примет участия в отборочном турнире Евро-2024 в качестве приглашенной команды