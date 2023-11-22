Итоги отбора к Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф

Все главное, что нужно знать, кратко.

Завершился основной раунд отбора на Евро-2024. Самое время окончательно разобраться в сложной системе квалификации и подвести итоги — кто попал на турнир напрямую, а кому и каким образом еще предстоит получить оставшиеся три путевки в раунде плей-офф.

Итоги группового этапа

В финальную стадию Евро-2024 по итогам групповой стадии вышли Германия (получила путевку автоматически на правах страны-хозяйки), Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Албания, Дания, Нидерланды, Швейцария, Румыния, Сербия, Италия, Чехия, Словения и Хорватия.

Лучшей командой отбора на групповой стадии стала Португалия — 30 набранных очков из 30 возможных. Больше никто не смог набрать больше 22 баллов за 10 отведенных матчей. Португальцы — также лидеры по числу забитых голов (36) и команда, пропустившая за отбор меньше всех (2 мяча). Худшая команда отбора — сборная Гибралтара (0 очков, 0 забитых и 41 пропущенный мяч).

Лучшим бомбардиром отбора стал бельгиец Ромелу Лукаку, отличившийся 14 раз в 8 встречах (забивал в среднем каждые 42 минуты). Следом идут Криштиану Роналду (10 голов) и Килиан Мбаппе (9). Больше всех результативных передач оформил португалец Бруну Фернандеш — 8 в 10 играх.

Ромелу Лукаку. Фото Reuters

Кто сыграет в плей-офф и как это будет

Таким образом, известен 21 из 24 участников Евро-2024. Оставшиеся три путевки будут разыграны в марте 2024 года в раунде плей-офф. Его участники будут распределены с учетом результатов в Лиге наций-2022/23. Всего за путевки поборются 12 команд — по четыре лучших из лиг А, В и С (если же кто-то из них квалифицировался на Евро напрямую, место в плей-офф переходит следующей лучшей по рейтингу команде в своей лиге).

Вот список 12 сборных, которые сыграют в плей-офф: Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия, Украина, Исландия, Израиль, Босния, Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан. Участники проведут полуфиналы и финал внутри своих лиг. Там полуфинальные пары определяются согласно рейтингу по итогам Лиги наций-2022/23: первая команда дома играет с четвертой, вторая — с третьей.

Грузия, Люксембург, Греция и Казахстан сыграют в лиге C плей-офф. Точный состав участников лиги A и лиги B станет известен после жеребьевки, которая пройдет 23 ноября.

Предварительно полуфинальные пары выглядят так:

Путь А

Польша — Эстония

Уэльс — Финляндия/Украина/Исландия

Путь В

Израиль — Украина/Исландия

Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина

Путь С

Грузия — Люксембург

Греция — Казахстан

Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года.

Защитник сбоной Казахстана и «Зенита» Нуралы Алип (справа). Фото Reuters

Подробности финальной стадии Евро

Жеребьевка групповой стадии Евро-2024 состоится 2 декабря в Швейцарии. Сам турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии. Это будет первый чемпионат Европы, в котором примут участие 24 команды.