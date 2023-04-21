Аллегри — о выходе в полуфинал Лиги Европы: «Это был прекрасный день для «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы по итогам двух матчей со «Спортингом».

20 апреля туринцы в ответной игре сыграли вничью со «Спортингом» — 1:1. Первый матч между командами завершился в пользу «Ювентуса» со счетом 1:0. По сумме двух матчей туринцы прошли в полуфинал турнира с общим счетом 2:1.

«Это был прекрасный день для «Ювентуса». Мы показали хорошую игру, особенно во втором тайме, но нам нужно улучшить результативность. Теперь надо сосредоточиться на серии А, где в последнее время мы теряли очки. Нам нужно закрепиться в первой четверке», — цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» сыграет с «Севильей». Встреча состоится 11 мая. Начало — в 22.00 мск.