Защитник «Спортнинга» Эшгаю гордится выступлением команды в Лиге Европы

Защитник «Спортнинга» Рикарду де Соуза Эшгаю прокомментировал ничейный матч команды в четвертьфинале Лиги Европы с «Ювентусом» (1:1). По сумме двух матчей туринцы прошли в полуфинал турнира с общим счетом 2:1.

«Команда играла хорошо, как и в первом матче, и отдала все силы. Мы покинули соревнование с высоко поднятой головой и с гордостью, но, конечно же, гордостью за наше выступление против таких топ-команд, как «Арсенал» и «Ювентус», а не за окончательный результат», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы «Ювентус» сыграет с «Севильей». Встреча состоится 11 мая. Начало — в 22.00 мск.