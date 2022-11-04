«Рома» выиграла у «Лудогорца» и попала в 1/16 финала Лиги Европы

«Рома» на своем поле одержала победу над «Лудогорцем» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 3:1.

В другом матче группы C «Бетис» разгромил ХИК — 3:0. В первом тайме Айтор Руибаль оформил дубль, а в концовке встречи Набиль Фекир довел счет до крупного.

«Бетис» набрал 16 очков и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы. «Рома» благодаря сегодняшней победе стала второй и вышла в 1/16 финала. «Лудогорец» попал в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.