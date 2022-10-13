«Бетис» и «Рома» сыграли вничью в матче Лиги Европы

«Бетис» сыграл вничью с «Ромой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1) и обеспечил себе место в плей-офф.

За испанский клуб голом отметился полузащитник Серхио Каналес, за итальянский — нападающий Андреа Белотти.

«Бетис», набрав 10 очков, лидирует в группе C, «Рома» расположилась на 3-м месте (4 очка).

Ничьей также завершился матч группы D «Юнион» — «Брага» (3:3) и матч группы F «Фейеноорд» — «Мидтьюлланн» (2:2).

Бельгийский клуб занимает 1-е место в группе D, у него — 10 очков. Клуб из Португалии, набрав на 3 очка меньше, расположился на 2-й строчке.

«Фейеноорд» возглавляет группу F, «Мидтьюлланн» — второй. Обе команды набрали по 5 очков.