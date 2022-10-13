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Лига Европы

Сегодня, 21:49

«Бетис» и «Рома» сыграли вничью в матче Лиги Европы

Алина Савинова
«Бетис» — «Рома».
Фото Reuters

«Бетис» сыграл вничью с «Ромой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:1) и обеспечил себе место в плей-офф.

За испанский клуб голом отметился полузащитник Серхио Каналес, за итальянский — нападающий Андреа Белотти.

«Бетис», набрав 10 очков, лидирует в группе C, «Рома» расположилась на 3-м месте (4 очка).

Ничьей также завершился матч группы D «Юнион» — «Брага» (3:3) и матч группы F «Фейеноорд» — «Мидтьюлланн» (2:2).

Бельгийский клуб занимает 1-е место в группе D, у него — 10 очков. Клуб из Португалии, набрав на 3 очка меньше, расположился на 2-й строчке.

«Фейеноорд» возглавляет группу F, «Мидтьюлланн» — второй. Обе команды набрали по 5 очков.

Лига Европы. Группа C
13 окт, 19:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Рома
Лига Европы. Группа D
13 окт, 19:45. Den Dreef (Левен)
Юнион
3:3
Брага
Лига Европы. Группа F
13 окт, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
2:2
Мидтьюлланн
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Брага
ФК Мидтьюлланн
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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