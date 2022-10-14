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Лига Европы

Сегодня, 03:42

Де Хеа рассчитывает, что «Манчестер Юнайтед» займет первое место в группе Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Давид де Хеа.
Фото Global Look Press

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал победу над «Омонией» (1:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Суть — в борьбе до последнего, никогда не сдаваясь. Считаю, мы контролировали ход игры, у нас было много моментов, мы должны были забивать раньше и спокойно доводить ее до конца. Но мы боролись до последнего, забили в концовке великолепный гол, так что настроение — хорошее.

Теперь мы точно хотим финишировать первыми. Впереди у нас домашний матч с «Шерифом». Мы должны побеждать в обеих встречах с «Шерифом» и «Реал Сосьедад». Мы будем нацелены на это, так как календарь игр и так плотный, а если мы финишируем вторыми, то добавится пара [дополнительных] матчей, поэтому надо постараться и сделать все возможное для того, чтобы занять первое место. Для нас это очень важно", — цитирует пресс-служба УЕФА де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035947--man-united-vs-omonoia/
Давид Де Хеа
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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