Фред: «Поменяли свой настрой и вышли на второй тайм заряженными»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«В первом тайме не смогли сыграть так, как мы обычно играем. Но во второй половине мы смотрелись гораздо лучше и смогли забить быстрый гол. В перерыве мы поговорили с тренером в раздевалке. Поменяли свой настрой и вышли на второй тайм заряженными», — цитирует пресс-служба УЕФА Фреда.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.