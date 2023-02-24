0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 05:07

Фред: «Поменяли свой настрой и вышли на второй тайм заряженными»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал победу над «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«В первом тайме не смогли сыграть так, как мы обычно играем. Но во второй половине мы смотрелись гораздо лучше и смогли забить быстрый гол. В перерыве мы поговорили с тренером в раздевалке. Поменяли свой настрой и вышли на второй тайм заряженными», — цитирует пресс-служба УЕФА Фреда.

Соперник «МЮ» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Эмоции игроков &laquo;МЮ&raquo; после выхода в&nbsp;1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» выиграл битву титанов, а тен Хаг — битву умов. «Барса» и Хави вылетают из Лиги Европы
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2036610--man-united-vs-barcelona/
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Лига Европы: первый раунд плей-офф — пары и расписание
Моуринью доволен игрой «Ромы» в матче Лиги Европы с «Зальцбургом»
Аллегри: «Такие футболисты, как Ди Мария, повышают общий уровень команды»
Клеман о поражении от «Байера»: «Обстоятельства сложились не в нашу пользу»
Рабьо: «Лига Европы — важная цель для «Ювентуса»
Сарр: «Теперь «Монако» бросит все силы на лигу 1»
Бускетс — о поражении от «МЮ»: «В этом матче все решили мелочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сарр: «Теперь «Монако» бросит все силы на лигу 1»

Рабьо: «Лига Европы — важная цель для «Ювентуса»