Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями от победы над «Црвеной Звездой» (2:1) в 4-м туре Лиги Европы и порассуждал о выходе в плей-офф турнира.

«И «Монако», и «Трабзонспор» всего в одной победе от нас, а ведь нам как раз встречаться и с теми и с другими. Конечно, хотим выйти в весну, тем более в новейшей истории «Ференцвароша», если не ошибаюсь, подобного еще не случалось. Но мы сможем решить задачу только при условии максимального настроя на оба оставшихся матча. Так что успех против «Црвены Звезды» — уже вчерашний день, а нам надо думать о завтрашнем», — сказал в интервью «СЭ» Черчесов.

После четырех туров «Ференцварош» лидирует в группе H с 9 очками. «Црвена Звезда» занимает последнее, четвертое место с 3 очками. «Трабзонспор» и «Монако» набрали по 6 очков и занимают 2-е и 3-е места соответственно.