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Сегодня, 17:30

Черчесов: «Успех против «Црвены Звезды» — уже вчерашний день, надо думать о завтрашнем»

Главный тренер «Ференцвароша» Черчесов назвал условия для выхода в плей-офф Лиги Европы
Георгий Кудинов
Приглашенный автор

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями от победы над «Црвеной Звездой» (2:1) в 4-м туре Лиги Европы и порассуждал о выходе в плей-офф турнира.

«И «Монако», и «Трабзонспор» всего в одной победе от нас, а ведь нам как раз встречаться и с теми и с другими. Конечно, хотим выйти в весну, тем более в новейшей истории «Ференцвароша», если не ошибаюсь, подобного еще не случалось. Но мы сможем решить задачу только при условии максимального настроя на оба оставшихся матча. Так что успех против «Црвены Звезды» — уже вчерашний день, а нам надо думать о завтрашнем», — сказал в интервью «СЭ» Черчесов.

После четырех туров «Ференцварош» лидирует в группе H с 9 очками. «Црвена Звезда» занимает последнее, четвертое место с 3 очками. «Трабзонспор» и «Монако» набрали по 6 очков и занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Мы не против, если Головин выйдет из группы в Лиге Европы. Но не вместо нас!»

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ференцварош
ФК Црвена Звезда
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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