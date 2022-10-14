Сарри: «Иммобиле необыкновенен, он очень важен для фанатов «Лацио»

Сарри высказался после того, как Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в еврокубках

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал достижение нападающего римлян Чиро Иммобиле, который стал лучшим бомбардиром клуба в еврокубках.

«Чиро очень скромный парень. Он необыкновенен на поле, но за его пределами он очень простой. Чиро представляет собой нечто очень важное для всех болельщиков «Лацио», — сказал Сарри после матча со «Штурмом» (2:2).

В игре 4-го тура Лиги Европы против «Штурма» форвард реализовал пенальти и забил 21-й гол в соревнованиях под эгидой УЕФА в составе римлян.

Предыдущий рекорд «Лацио» принадлежал Симоне Индзаги, который забил 20 голов за команду в еврокубковых матчах.