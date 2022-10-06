«МЮ» одержал волевую победу над «Омонией». Роналду отметился голевой передачей

«МЮ» одержал волевую победу над «Омонией» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал волевую победу над «Омонией» в групповом турнире Лиги Европы — 3:2.

В составе кипрского клуба счет открыл Карим Ансарифард. «МЮ» ответил голами Маркуса Рашфорда (дубль) и Антони Марсьяля. Окончательный счет в матче установил Николас Панайоту.

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду отметился голевой передачей.

В другом матче «Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Шериф» — 2:0.

В составе баскского клуба отличился Давид Сильва и Ариц Элустондо.

С 61-й минуты «Шериф» играл вдесятером.

По итогам матчей «Реал Сосьедад» набрал 9 очков и занимает первое место в группе Е (9 очков). Следом идут «МЮ» (6 очков) и «Шериф» (3 очка). «Омония» занимает последнее место, не набрав ни одного очка.