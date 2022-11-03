Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 22:41

Гол Гарначо принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» в 6-м тур группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил 18-летний форвард Алехандро Гарначо. Для него этот гол стал дебютным в составе основной команды «МЮ».

В другом матче «Шериф» обыграл «Омонию» со счетом — 1:0. Гол забил Рашид Аканби на 88-й минуте.

Таким образом, из группы Е в плей-офф Лиги Европы вышли «Манчестер Юнайтед», со второго места, и «Реал Сосьедад», в первого. «Шериф», занявший третье место, отправляется в Лигу конференций. «Омония» с одним очков на счету находится на четвертой строчке.

Лига Европы. Группа E
03 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:1
Манчестер Юнайтед

Лига Европы. Группа E
03 нояб, 20:45. Zimbru (Кишинев)
Шериф
1:0
Омония

Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
ФК Реал Сосьедад
ФК Шериф (Тирасполь)
0
Читайте также
Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели
Удивительные истории из жизни Плющенко: «Раздевалка для меня превратилась в тюремную камеру»
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР
ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига Европы, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Головин заставил экс-защитника «Зенита» забить в свои. «Монако» разгромил «Црвену» и ворвался в плей-офф ЛЕ
Все четыре команды группы F Лиги Европы набрали по 8 очков
«Монако» обыграл «Црвену Звезду», «Ференцварош» уступил «Трабзонспору»
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Црвеной Звездой»
Роналду — о матче с «Сосьедадом»: «МЮ» настроен на победу и первое место в группе»
Лига Европы: «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед», «Монако» — «Црвена Звезда» и другие матчи 3 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Монако» обыграл «Црвену Звезду», «Ференцварош» уступил «Трабзонспору»

«Нант» обыграл «Олимпиакос», «Карабах» и «Фрайбург» сыграли вничью в Лиге Европы