«Трабзонспор» разгромил «Монако», «Ференцварош» победил «Црвену Звезду»

«Трабзонспор» разгромил «Монако» на своем поле в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы — 4:0.

В составе турецкой команды отличились Витор Угу, Энис Барди и Трезеге, еще один мяч в свои ворота забил защитник монегасков Маланг Сарр.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 60 минут и не отличился результативными действиями.

В параллельном матче «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, победил дома «Црвену Звезду» — 2:1. У хозяев забили Кристоффер Закариассен и Сами Ммаэ, единственный гол гостей — на счету Стефана Митровича.

После четырех туров групповой стадии Лиги Европы «Ференцварош» лидирует в группе H с 9 очками. «Трабзонспор» идет на второй строчке с 6 очками, опережая «Монако» по дополнительным показателям. «Црвена Звезда» занимает последнее, четвертое место с 3 очками.

В следующем туре «Монако» примет на своем поле «Ференцварош», а «Трабзонспор» встретится на выезде с «Црвеной Звездой». Оба матча состоятся 27 октября.