Роднина — о словах Кокорина про тюрьму: «Горбатого и могила не исправит»

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.

«У нас не так много спортсменов, которые отсидели в тюрьме, тем более в современное время. Если одну помогает выговор, другому — угол, третьему — травма, четвертому — авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное. Считаю, это изначально неправильно. В спорте есть Fair play — честная игра и проявление уважение. Это клятва на Олимпийских играх. Но если он этого не понимает, тогда горбатого и могила не исправит», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.