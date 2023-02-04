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Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.
«У нас не так много спортсменов, которые отсидели в тюрьме, тем более в современное время. Если одну помогает выговор, другому — угол, третьему — травма, четвертому — авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное. Считаю, это изначально неправильно. В спорте есть Fair play — честная игра и проявление уважение. Это клятва на Олимпийских играх. Но если он этого не понимает, тогда горбатого и могила не исправит», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования