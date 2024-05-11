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Сегодня, 17:40

Луис Энрике жестко ответил журналисту, назвавшему провальным выступление «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике перед матчем 32-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» повздорил с журналистом, который назвал выступление парижан в Лиге чемпионов провалом.

«Вы точно правильно употребили слово «провал»? Я постараюсь быть вежливым: сколько команд играют в Лиге чемпионов? Вы знаете, сколько их? Может, проблема в том, что вы не изучили, сколько команд там играет», — заявил Энрике на пресс-конференции.

«ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов проиграл «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» 1 июня.

Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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