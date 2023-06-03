Мбаппе извинился перед президентом «Реала» Пересом за отказ переходить в клуб прошлым летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе извинился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом за то, что прошлым летом в последний момент отказался переходить в испанский клуб на правах свободного агента, сообщает Relevo.

В 2022 году Мбаппе мог бы перейти в «Реал», но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ».

По информации издания, президент «Реала» принял извинения игрока. Клуб вновь нацелился на трансфер нападающего.

Сообщается, что Перес хочет создать в команде связку Винисиуса Жуниора, Родриго и Мбаппе, которых считает лучшими нападающими мира на данный момент.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 42 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.