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Сегодня, 09:16

Мбаппе извинился перед президентом «Реала» Пересом за отказ переходить в клуб прошлым летом

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе извинился перед президентом «Реала» Флорентино Пересом за то, что прошлым летом в последний момент отказался переходить в испанский клуб на правах свободного агента, сообщает Relevo.

В 2022 году Мбаппе мог бы перейти в «Реал», но в последний момент продлил контракт с «ПСЖ».

По информации издания, президент «Реала» принял извинения игрока. Клуб вновь нацелился на трансфер нападающего.

Сообщается, что Перес хочет создать в команде связку Винисиуса Жуниора, Родриго и Мбаппе, которых считает лучшими нападающими мира на данный момент.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз не стал активировать опцию продления контракта на сезон-2024/25 с парижанами, что позволит ему стать свободным агентом в 2024 году.

В текущем сезоне Мбаппе провел 42 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и 10 результативными передачами. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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