Мбаппе опубликовал эмоциональный пост после получения титула лучшего игрока лиги 1

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в соцсетях опубликовал эмоциональный пост после получения титула лучшего игрока лиги 1. В нем он поблагодарил за любовь и поддержку команду и футболистов.
«Я никогда не забуду особенные моменты, которые я смог провести с клубом. Спасибо моим товарищам по команде и сотрудникам этого особого и престижного клуба «ПСЖ» за то, что постоянно позволяли мне быть лучшей версией себя. Я ухожу с высоко поднятой головой, но никогда не забывая, что я бесконечно благодарен вам», — написал Мбаппе.
Фанаты «ПСЖ» подготовили баннер в честь нападающего команды Килиана Мбаппе на матче с «Тулузой» в 33-м туре лиги 1.
Мбаппе выступал за парижан с 2017 года. 10 мая он объявил об уходе из «ПСЖ». Его контракт с командой истекает летом этого года. Матч с «Тулузой» стал для 25-летнего футболиста последней домашней игрой на «Парк де Пренс» в составе парижан.