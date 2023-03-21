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Сегодня, 15:03

Месси принимает решение о будущем в «ПСЖ», имея на руках проект клуба и кандидатуру тренера на следующий сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси еще не принял решение о своем будущем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб уже сделал предложение 35-летнему аргентинцу и он сейчас думает, какое решение принять, исходя из проекта «ПСЖ», кандидатуры тренера и других ключевых деталей на следующий сезон, которые ему предоставило руководство.

Месси также связывают с переходом в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и сообщалось, что «Интер» Майами может дать игроку 5 процентов акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне Месси сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: Goal
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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