Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар не планирует покидать клуб, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

31-летний бразилец намерен завершить карьеру в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года, поэтому потребуется очень крупное предложение, чтобы убедить его на переход в другую команду.

До этого Неймар получил серьезную травму в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3), который прошел 19 февраля. Нападающий перенес операцию, а его возвращение в строй ожидается через 3-4 месяца.

Всего на счету форварда 20 матчей в текущем розыгрыше французской лиги 1, 13 голов и 11 результативных передач.