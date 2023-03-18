Приоритетом Месси является возвращение в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси хочет летом вернуться «Барселоны». Продолжение карьеры в каталонском клубе является приоритетом аргентинца, написал журналист Санти Ауна на своей странице в Twitter.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба продолжает попытки согласовать новый контракт с Месси. Сам же игрок склоняется к варианту с возвращением в клуб, за который выступал всю свою карьеру до переезда в Париж в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту. Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.