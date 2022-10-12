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Сегодня, 07:29

Серхио Рамос не верит в слухи о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Серхио Рамос и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос после ничьей с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов прокомментировал возможный уход форварда Килиана Мбаппе из клуба.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе хочет покинуть парижан в январе 2023 года. По информации источника, француз чувствует себя «преданным» руководством клуба.

«Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мы с Килианом очень хорошие друзья. Он очень счастлив быть здесь каждый день. Он не ушел из клуба в прошлом году. Я не верю в слухи, и мы сосредоточены на нашей работе. Мы не читаем газет», — сказал Рамос в интервью Canal+.

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.

Лига чемпионов. Группа H
11 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
Бенфика

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Килиан Мбаппе
Серхио Рамос
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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