Серхио Рамос не верит в слухи о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос после ничьей с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов прокомментировал возможный уход форварда Килиана Мбаппе из клуба.
Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе хочет покинуть парижан в январе 2023 года. По информации источника, француз чувствует себя «преданным» руководством клуба.
«Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мы с Килианом очень хорошие друзья. Он очень счастлив быть здесь каждый день. Он не ушел из клуба в прошлом году. Я не верю в слухи, и мы сосредоточены на нашей работе. Мы не читаем газет», — сказал Рамос в интервью Canal+.
В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.
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Основные источники исследования