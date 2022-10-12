Серхио Рамос не верит в слухи о возможном уходе Мбаппе из «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос после ничьей с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов прокомментировал возможный уход форварда Килиана Мбаппе из клуба.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе хочет покинуть парижан в январе 2023 года. По информации источника, француз чувствует себя «преданным» руководством клуба.

«Единственное, что я могу вам сказать, это то, что мы с Килианом очень хорошие друзья. Он очень счастлив быть здесь каждый день. Он не ушел из клуба в прошлом году. Я не верю в слухи, и мы сосредоточены на нашей работе. Мы не читаем газет», — сказал Рамос в интервью Canal+.

В текущем сезоне Мбаппе провел 13 матчей за «ПСЖ» и забил 12 голов. Его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 160 миллионов евро.