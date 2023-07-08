Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:43

В «ПСЖ» считают, что Мбаппе передумал продлевать контракт из-за ухода Бензема из «Реала»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Уход форварда Карима Бензема из «Реала» мог повлиять на решение нападающего «ПСЖ» Мбаппе не продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.

По данным источника, именно так считает руководство «ПСЖ». За три недели до ухода Бензема переговоры с окружением Мбаппе о продлении контракта шли удачно, обсуждалось даже участие Мбаппе в инвестиционных проектах в Катаре. Но после трансфера Карина в «Аль-Иттихад» все изменилось.

Письмо форварда о нежелании продлевать контракт стало неожиданностью для «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что 24-летний француз согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 миллионов евро в год плюс бонусы.

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медина, Дзюба, Фернандес и еще 9 самых скандальных трансферов в России
Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле
Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер
Литва закрыла пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Мбаппе уходит из «ПСЖ»? Новый эпизод трансферного сериала
Мбаппе заявил, что его достижения недооценивают из-за игры в «ПСЖ»
«ПСЖ» готов продать Мбаппе в любой клуб, который предложит самую выгодную сумму за футболиста
Мбаппе согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 миллионов евро в год
«ПСЖ» получил от «Ливерпуля» предложение о трансфере Мбаппе за 200 миллионов евро
Мбаппе намерен доработать свой контракт с «ПСЖ»
«ПСЖ» агрессивно ответил на письмо Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • hottie

    Бензема и Мбаппе играют на разных позициях. Карим центрфорварда, а Мбаппе левого вингера, хотя играл также и центрнапа, но его основная позиция все же слева.

    08.07.2023

    • Мбаппе заявил, что его достижения недооценивают из-за игры в «ПСЖ»