В «ПСЖ» уверены, что Мбаппе останется в клубе на сезон-2023/24

В «ПСЖ» уверены, что нападающий Килиан Мбаппе не покинет команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

По данным источника, руководство не сомневается в будущем игрока в команде. Боссы «ПСЖ» считают, что «Реал» не будет делать предложений о покупке игрока в последние недели трансферного окна.

13 августа «ПСЖ» объявил о возвращении игрока к тренировкам с основной командой.

Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. Всего за клуб он провел 260 матчей, забил 212 мячей и отдал 98 результативных передач.