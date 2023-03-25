Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе

Уже летом чемпион мира может сменить клуб.

Крик души отца Лео

«Осторожно: фейковые новости!» — такой пост на прошлой неделе появился в соцсетях Хорхе Месси, отца и агента аргентинского форварда. В сообщении папа Лео упомянул несколько новостей:

— «Пари Сен-Жермен» не собирается соглашаться со всеми требованиями Месси, чтобы оставить его в клубе;

— Месси запросил у саудовского «Аль-Хиляля» 600 миллионов евро за переход;

— Месси по своей воле досрочно покинул тренировку «ПСЖ», так как ему не понравились упражнения, предложенные главным тренером Кристофом Гальтье.

Таким образом, Хорхе опроверг каждый из этих слухов, а в конце добавил заглавными буквами: «Мы больше не будем терпеть выдумки людей, которые стремятся привлечь подписчиков».

Месси всегда был обсуждаемой фигурой, а вокруг звезд вертится масса сплетен. Сейчас популярность аргентинца особенно высока, о чем говорит не только победа на чемпионате мира, но и публикация фото с наибольшим числом лайков за всю историю соцсетей, а также выход на второе место по количеству подписчиков в мире — сразу за Криштиану Роналду.

Естественно, всех волнует будущее 35-летнего аргентинца. И чем ближе конец контракта, тем больше вбросов мы увидим в лентах новостей.

Месси подписал соглашение с «ПСЖ» летом 2021 года. Его изначальный срок — два сезона с опцией продления еще на один. Но для ее активации желание должно быть обоюдным — и клуба, и футболиста. У Мбаппе, к примеру, условия иные: ему для пролонгации своего контракта в 2025-м достаточно будет лишь своего желания.

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Тяжелые переговоры

Казалось бы, все относительно просто: каждая сторона кивает друг другу, и контракт продлевается на год. Но пока никто никому не кивнул.

Авторитетное издание The Athletic сообщало, что накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» представители «ПСЖ» и Месси встречались друг с другом, но к общему знаменателю не пришли. По информации источника, стороне аргентинца не нравится туманность перспектив французского клуба — сейчас сложно сказать, каким будет состав, кто будет главным тренером и какой вообще курс развития выберет «ПСЖ». Последнее — едва ли не важнее всего: вполне вероятно, что клуб, уставший от постоянных неудач в Лиге чемпионов, откажется от раздувания состава суперзвездами и сделает ставку на перспективную и голодную молодежь.

У Парижа свои резоны отпустить Лео. Да, он проводит солидный сезон (13 голов и 13 голевых передач в лиге), но летом аргентинцу исполнится 36, у него не лучшие отношения с фанатами, да и зарплата Месси негативно влияет на многие вещи. И дело тут не в том, что «ПСЖ» не может себе позволить платить Лео 30 миллионов евро в год — это, разумеется, не так. Дело в финансовом фейр-плей: считается, что относительная скупость парижан в текущем сезоне связана именно с этим. За последние два года клуб стал тратить на зарплаты в сумме на 45% больше, избавление от Месси разгрузит ведомость и предоставит пространство для маневра на рынке.

The Athletic утверждает, что аргентинцу уже озвучили не одно устное предложение о новом контракте, но Месси пока не принимает условия. Неясно, с чем это связано: может быть, Лео не устраивают суммы и срок, а может, он осознанно тянет время. В конце концов, «ПСЖ» для него — не «Барселона», это лишь крепкий проект, в котором он зарабатывает. Вполне вероятно, что Лео выжидает.

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США, Саудовская Аравия или Каталония?

Пока позиция Месси выглядит слабее — если он захочет остаться в Париже, то вынужден будет пойти на уступки. Причины примерно те же, что были у Роналду: возраст и небогатый выбор вариантов. Их всего четыре: «Барселона», «Интер Майами», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Аль-Хиляль» (пусть его и косвенно опровергает отец).

МЛС — пока на уровне разговоров, хотя перед стартом чемпионата мира вариант с переездом в клуб Дэвида Бекхэма выглядел реальным. В родной «Ньюэллс Олд Бойз» Лео тоже рановато, тем более что ему угрожают в Росарио — в начале марта кто-то расстрелял магазин, принадлежащий семье жены форварда, а на месте преступления оставил записку со словами: «Месси, мы тебя ждем».

Остаются «Аль-Хиляль» и «Барса». Тут все просто: Саудовская Аравия — это бешеные деньги, гарантия регулярного выхода в основе и прощание с Европой, а Каталония — возвращение в любимый клуб и финальные попытки выиграть Лигу чемпионов, но, может быть, с усеченным игровым временем. Однако здесь есть важный нюанс: если саудовцы ограничены лишь желанием Месси играть за них, то у «Барселоны» все еще есть серьезные финансовые трудности.

Да, осенью вице-президент сине-гранатовых Эдуар Ромеу признавался, что клуб «умеет творить чудеса», а двери для Месси всегда открыты. Но пока эти слова выглядят лишь игрой мускулами и блефом — два года назад «Барселона» находилась в слишком глубокой финансовой яме, выход из которой еще не завершен. Возвращение Месси на высокую зарплату может откатить назад все чудовищные усилия, которые клуб предпринял за последние годы.

Сам аргентинец вроде бы не в обиде на «Барсу» — как утверждает журналист Жоан Фонтес, президент клуба Жоан Лапорта извинился перед Месси. Но никаких предложений из Каталонии Лионель не получал.

Пока все идет к тому, что будущее звездного нападающего решится только летом — слишком много условий и нюансов, которые должны сойтись. Вариант с продлением контракта с «ПСЖ» все еще выглядит самым вероятным, но и два года назад казалось, что Месси точно останется в «Барселоне».