Как «ПСЖ» избавляется от гламура. Клуб больше не делает ставку на звезд и омолаживает состав

Месси и Неймар уже не нужны.

Дисклеймер: в этом тексте не будет почти ничего о Килиане Мбаппе. Кроме простой констатации фактов: 24-летний форвард вернулся в состав «ПСЖ», в субботу вышел на замену в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Тулузой», заработал и реализовал пенальти. Игра завершилась вничью — 1:1. На этом практически все.

Отправной точкой, от которой логично отталкиваться, говоря о происходящем в «ПСЖ», пожалуй, следует считать фразу президента клуба Насера Аль-Хелаифи, сказанную им в июне прошлого года в интервью изданию Le Parisien:

«Возможно, нам следует изменить наш лозунг, так как «Мечтай о большем» — это хорошо, но мы прежде всего должны быть реалистами. Мы больше не хотим быть кричащими и блестящими — больше никакого блеска. Мы должны снова стать скромными. Вы должны быть дисциплинированными на поле и за его пределами, и любой, кто хочет оставаться в зоне комфорта и не сражаться, будет отвергнут».

«ПСЖ» тогда выиграл лигу 1, вернув титул в Париж, но снова ничего не показал в Лиге чемпионов. Ну, как ничего не показал: 1/8 финала, 150 минут доминирования над «Реалом» и затем заключительные полчаса того противостояния с хет-триком Карима Бензема.

Это был мощный удар под дых, после которого французская пресса наполнилась историями о группировках в раздевалке, Неймаре, который приезжает на тренировки с похмелья, и вообще полном разладе и упадке, когда даже чемпионский титул не послужил хоть каким-то утешением. Собственно, то самое интервью Аль-Хелаифи, которое вполне можно считать программным, появилось в разгар очередной порции нытья от Неймара — хочу/не хочу, уйду/не уйду и все в таком духе.

От заявлений до их реализации на практике путь обычно неблизкий. Так получилось и с «ПСЖ». Прошлым летом на «Парк де Пренс» приехал спортивный директор Луиш Кампуш, заработавший себе репутацию в «Монако» середины 2010-х, а также тренер Кристоф Гальтье, выигравший с «Лиллем» чемпионат-2021. Выглядело это как следующий месседж: «Смотрите, мы берем менеджера, который умеет находить неочевидных, но крутых игроков и работать с молодыми, и негламурного тренера, который может добавить порядка».

Анхель Ди Мария. Фото Global Look Press

Тогда же Париж покинули ветераны Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер, Андер Эррера плюс Леандро Паредес и Джорджиньо Вейналдум, так и не ставшие по-настоящему важными фигурами. Перестройка центра поля вообще была главной темой прошлого лета: на место ушедших подписали Фабиана Руиса, Карлоса Солера и Витинью. Была даже попытка реанимировать карьеру Ренату Саншеша, но затея провалилась, и один из героев ЧЕ-2016 отправился в «Рому».

Руис, Солер и Витинья — интересные и качественные игроки, но никто из них и близко не тянет на статус суперзвезды с налетом гламура. Даже Вейналдум, приезжавший в Париж годом ранее, и то футболист куда более звездный — голландец как-никак выигрывал Лигу чемпионов и был одной из важнейших фигур чемпионского «Ливерпуля».

Однако все это выглядело полумерами, пока в команде оставались Лео Месси, Неймар, Серхио Рамос. Сюда же, наверное, можно добавить и Мбаппе, но у него отдельная и слишком запутанная история, завязанная в том числе и на политике. Да и ставка на Гальтье не сработала — 56-летний тренер, кажется, так до конца и не понял, куда попал, плюс весной позволил себе откровенно ксенофобские заявления.

Но курс на дегламуризацию был продолжен. Неймар, Месси и Серхио Рамос ушли, а в списке входящих трансферов значатся Мануэль Угарте (22 года), Уго Экитике (21 год, выкуп прав после аренды в прошлом сезоне), Кан Ин Ли (22 года), Гонсалу Рамуш (22 года). Да, есть и опытные люди вроде Милана Шкриньяра и Марко Асенсио, и чемпионы мира-2018 Люка Эрнандес и Усман Дембеле, но это точно больше не «блестящая и кричащая» команда.

Интересно, что все это совпало с тем, что Катар, который, по сути, и владеет «ПСЖ», наконец провел ЧМ-2022. Очевидно, что парижский проект все эти годы был в том числе и пиар-акцией турнира. Вовсе не собираюсь уходить в занимательную конспирологию из серии «это же не случайно, что Месси выиграл золото в Катаре, будучи футболистом «ПСЖ», или что-то в этом духе. Но понятно, что Парижу теперь нет нужды держать у себя фигур типа Месси или Неймара, не из-за их игровых качеств, а в связи с, скажем так, государственной необходимостью. За минувшее десятилетие маркетологи «ПСЖ» провели блестящую работу, сделав клуб глобальным брендом, но теперь можно немного сменить вектор.

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Все это, впрочем, не отменяет необходимости добиваться результата. Две ничьих в двух стартовых турах лиги 1 — это, конечно, никакая не катастрофа. Но определенные моменты настораживают. Вот цифры матча против «Тулузы»: 76% владения, 767 передач и 1,92 xG. Вроде бы картина полного доминирования, но не повезло, бывает. Однако есть нюанс: если брать xG только с игры, то показатель «ПСЖ» — всего 0,93. И 0,99 — после стандартов (пенальти не учитываются при подсчете).

Иными словами, Париж не очень хорошо генерирует опасные моменты именно с игры. Отчасти это подтверждает и карта передач игроков «ПСЖ».

Большая часть из них — это перекат мяча тройкой защитников плюс парой опорных хавбеков.

Ничего не напоминает? Сразу возникают ассоциации со сборной Испании Луиса Энрике на ЧМ-2022, которая после голеады в первом матче с Коста-Рикой выглядела стерильной и беззубой.

Впрочем, это всего лишь первые две игры, а времени на работу и внедрение своих идей у Луиса Энрике куда больше, чем в сборной, где футболисты собирались на одну неделю раз в несколько месяцев. И в любом случае этот проект «ПСЖ» выглядит куда более интригующе, чем все то, что происходило в последние несколько лет.