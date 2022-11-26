Адиев допустил возможное проведение товарищеского матча Казахстана с Россией в феврале

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил возможный шанс проведения товарищеского матча с командой России в феврале в Турции.

— У нас запланирован матч на февраль. Спросили мое мнение, я сказал, что для подготовки к мартовским встречам отборочного раунда Евро было бы хорошо сыграть в середине месяца. Сейчас федерация ищет спарринг-партнера. Если это будет Россия — хорошо. В теории это может произойти. Люди будут договариваться между собой.

— Вас не спрашивали, кого хотите в соперники?

— С кем конкретно играть, не говорилось. Мое пожелание: чтобы это была сильная сборная, конкурентоспособная. Мое мнение такое — всегда надо играть с более сильными соперниками, чтобы понимать свой уровень на данный момент.

— Сборная России относится к числу таких команд?

— Да. Сборная России имеет высококлассных футболистов, — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Он также отметил, что не в курсе, ведутся ли переговоры о проведении матча с Россией, но сказал, что удобнее было бы провести эту игру в Турции.