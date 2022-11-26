Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

26 ноября, 14:47

Адиев допустил возможное проведение товарищеского матча Казахстана с Россией в феврале

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил возможный шанс проведения товарищеского матча с командой России в феврале в Турции.

— У нас запланирован матч на февраль. Спросили мое мнение, я сказал, что для подготовки к мартовским встречам отборочного раунда Евро было бы хорошо сыграть в середине месяца. Сейчас федерация ищет спарринг-партнера. Если это будет Россия — хорошо. В теории это может произойти. Люди будут договариваться между собой.

— Вас не спрашивали, кого хотите в соперники?

— С кем конкретно играть, не говорилось. Мое пожелание: чтобы это была сильная сборная, конкурентоспособная. Мое мнение такое — всегда надо играть с более сильными соперниками, чтобы понимать свой уровень на данный момент.

— Сборная России относится к числу таких команд?

— Да. Сборная России имеет высококлассных футболистов, — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Он также отметил, что не в курсе, ведутся ли переговоры о проведении матча с Россией, но сказал, что удобнее было бы провести эту игру в Турции.

В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-sbornoj-kazahstana-rasskazal-o-vozmozhnom-matche-s-rossiej-v-fevrale/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
2
Читайте также
Лионель Месси сравнялся с Диего Марадоной по количеству матчей на чемпионате мира
Сборная Франции обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Президент Федерации фехтования России назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования
Международная федерация фехтования продлила отстранение россиян до марта 2023 года
Мутко назвал преждевременным возможный переход РФС в АКФ
Алаев: «При составлении структуры календаря на сезон-2023/24 исходим из двух сценариев»
У нас сильнейшее поколение в плавании за долгие годы. Но оно страдает от санкций
Когда клубы из Крыма войдут в чемпионат России? РФС перейдет в Азию? С кем сыграет сборная? Интервью Алаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Адиев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России