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Сегодня, 20:13

Балахнин оценил готовность сборной России к матчу с Камеруном

Виктория Кравченко
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Футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах со сборной Камеруна и Кении.

— Чем вам интересна товарищеская игра с Камеруном?

— Камерун — это неплохая команда, в которой много футболистов играют в хороших клубах. То есть это квалифицированные ребята. Мне интересно посмотреть на фоне этой сборной, как будет выглядеть наша. Все-таки мы уже давно не видели ее в полном составе.

— Будет ли особой мотивацией для наших ребят то, что матч с Камеруном пройдет в Москве?

— В принципе игра за сборную всегда мотивирует. Футболисты хотят себя показать. Это для них очень важно. Но, конечно, при своих болельщиках тоже хочется достойно сыграть и показать свой уровень, — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

12 сентября 2023 года Головин принял участие в товарищеском матче сборной России против Катара (1:1). 27-летний футболист вышел в стартовом составе, не отличился результативными действиями и был заменен на 90-й минуте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005381721_balahnin_keniyu_myi_doljnyi_obyigryivat_a_s_kamerunom_est_nyuansyi
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
Сергей Балахнин
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