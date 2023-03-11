Дмитрий Селюк оценил уровень сборной Ирака по футболу

Агент Дмитрий Селюк высказался о товарищеском матче между сборными России и Ирака.

«В Питере народ ходит на футбол, чтобы просто провести приятно время. Им все равно, это будет Ирак или Иран, или Малайзия. Безусловно, никто не знает ни одного игрока сборной Ирака. Что касается уровня сборной, то, как я понимаю, там играют бывшие басмачи», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селюка.

Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 23 марта россияне сыграют против Ирана в Тегеране.