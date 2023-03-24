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Сегодня, 01:03

В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили об отсутствии задержанных после драки на матче «Фенербахче» и «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
«Фенербахче» — «Зенит».
Фото ФК «Зенит»
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В Генеральном консульстве Российской Федерации в Стамбуле ответили на запрос «СЭ» об инциденте во время товарищеского матча между «Фенербахче» и «Зенитом» (2:2), в ходе которого произошла драка российских и турецких болельщиков.

«23 марта с.г. в ходе благотворительного товарищеского футбольного матча между командами «Зенит» и «Фенербахче» в г. Стамбуле возник ряд конфликтов между фанатами играющих команд. Турецкими органами правопорядка были предприняты меры по их урегулированию и обеспечению дальнейшего спокойного хода матча.

По информации, предоставленной полицией, такая мера пресечения как взятие под стражу к конфликтовавшим не применялась. Сотрудники ограничились профилактичесеими беседами с активными участниками конфликтных ситуаций, после чего они были отпущены. По имеющимся данным, задержанных нет», — заявили «СЭ» в организации.

В конце первого тайма на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; перед началом матча с &laquo;Фенербахче&raquo;. На стадионе в Стамбуле произошел конфликт болельщиков «Зенита» и «Фенербахче». Что об этом известно?

 

ФК Зенит
ФК Фенербахче
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