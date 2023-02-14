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Сегодня, 11:02

Нагельсманн: «Как остановить Месси? Можно сделать это только в команде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы постараемся показать свои лучшие качества и победить. Надеюсь, что предвкушение этого турнира привнесет определенную свежесть в нашу игру. Мы выиграли последние три матча и должны продолжить в том же духе. В футболе всегда бывают плохие периоды. «ПСЖ» — фантастическая команда, и в Лиге чемпионов возможно все.

Как остановить Месси? Можно сделать это только в команде. Мы должны ограничить в пасах его, Месси и Неймара. У них также есть крайние защитники с большой скоростью и много талантливых игроков. «ПСЖ» также будут думать, как остановить наших игроков. Командная игра будет решающим фактором в такой игре", — приводит слова Нагельсманна пресс?служба УЕФА.

Первый матч 1/8 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится сегодня, 14 февраля, в Париже. Ответная игра пройдет в Мюнхене 8 марта.

Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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