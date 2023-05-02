Агент Миранчука рассказал о профессиональных планах футболиста

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о возможном развитии карьеры игрока.

«Торино» и «Аталанта» все еще не начали обсуждать выкуп Миранчука? Да, это так. Больше я не могу ничего добавить. У него действующий контракт, он не заканчивается в этом сезоне. У него есть трудовой договор с «Аталантой». Вариант с возвращением в РПЛ? А зачем ему возвращаться в РПЛ? Может быть, что угодно. Продолжение карьеры в «Аталанте», «Торино» или третьем клубе — все возможно», — приводит слова Шпинева «Евро-Футбол.Ру».

Миранчук играет за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.